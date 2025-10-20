Anche l'assessore Ripamonti all’incontro organizzato da Fida Commercio a Savona: "Regione al fianco delle imprese dell’area di crisi complessa valbormidese"

"Ho partecipato con grande interesse a nome di Regione Liguria all’incontro odierno organizzato da Fida Commercio. Un’occasione di stare a contatto con gli operatori locali, illustrando al territorio savonese le misure e le azioni già messe in campo dall’Ente. Abbiamo trattato diversi temi, a partire dalla Cassa Commercio e dal valore di questo strumento, che la Regione ha avviato e che sarà pienamente operativo nel breve periodo. Un altro punto centrale che Confcommercio ha voluto analizzare è stato quello legato agli ultimi eventi alluvionali: Regione ha confermato l’impegno assunto già undici mesi fa, rinnovandolo, con l’obiettivo di garantire un sostegno concreto a chi ha subito danni. In particolare si è parlato di quelli legati al settore del commercio, che ci hanno visti impegnati con fondi straordinari sull'Area di crisi complessa valbormidese. Desidero ringraziare Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona, per la collaborazione e la condivisione di questo percorso".

Così l’assessore regionale alle Aree di Crisi Complessa Paolo Ripamonti, intervenuto questa mattina nel corso dell’evento Confcommercio Savona dal titolo “La nuova frontiera del commercio”.