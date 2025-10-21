Millesimo valorizza la sua storia, nuova illuminazione per il castello Del Carretto

A Millesimo si è concluso l’intervento di efficientamento energetico e potenziamento del sistema di illuminazione del castello “Del Carretto”, simbolo del borgo e testimonianza della sua storia secolare.

Dopo il successo dell’illuminazione del ponte medievale della Gaietta, realizzata la scorsa estate, anche il castello è ora valorizzato da un nuovo impianto che ne esalta i profili architettonici e l’impatto visivo notturno.

Il progetto, aggiornato nel corso del 2025 e finanziato con fondi ministeriali legati al PNRR 2024, rappresenta un passo importante nella valorizzazione del patrimonio storico locale. Un’iniziativa che unisce tecnologia, sostenibilità e cultura, illuminando non solo un monumento, ma l’identità stessa di Millesimo.