Attualità | 21 ottobre 2025, 13:08

Millesimo valorizza la sua storia, nuova illuminazione per il castello Del Carretto

L'intervento è stato finanziato con fondi ministeriali legati al PNRR 2024

A Millesimo si è concluso l’intervento di efficientamento energetico e potenziamento del sistema di illuminazione del castello “Del Carretto”, simbolo del borgo e testimonianza della sua storia secolare. 

Dopo il successo dell’illuminazione del ponte medievale della Gaietta, realizzata la scorsa estate, anche il castello è ora valorizzato da un nuovo impianto che ne esalta i profili architettonici e l’impatto visivo notturno.

Il progetto, aggiornato nel corso del 2025 e finanziato con fondi ministeriali legati al PNRR 2024, rappresenta un passo importante nella valorizzazione del patrimonio storico locale. Un’iniziativa che unisce tecnologia, sostenibilità e cultura, illuminando non solo un monumento, ma l’identità stessa di Millesimo.

Graziano De Valle

