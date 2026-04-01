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Attualità | 01 aprile 2026, 10:00

Roccavignale, scattano le multe per chi non ha tagliato le piante pericolanti: "Serviranno a pagare i lavori"

Lo scorso febbraio il sindaco Fracchia aveva emanato un'ordinanza

Lo scorso febbraio il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia, aveva emanato un’ordinanza che obbligava i proprietari di terreni confinanti a tagliare o mettere in sicurezza le piante piegate o potenzialmente pericolose, pena sanzioni in caso di mancato adempimento. 

Il provvedimento riguardava tutte le strade soggette a diritto di pubblico passaggio – comunali, provinciali e vicinali – con l’obiettivo di prevenire rischi per la circolazione, soprattutto durante le precipitazioni atmosferiche.

I lavori di taglio stanno proseguendo lungo tutto il territorio, ma molti cittadini non hanno ancora ottemperato all’ordinanza. Di conseguenza, come sottolinea l’amministrazione comunale, scatteranno le multe: “Serviranno a pagare le imprese incaricate dei lavori”.

La misura era stata resa necessaria dalle nevicate dei mesi scorsi, che avevano provocato rami spezzati, tronchi inclinati e alberi caduti, creando pericoli per la viabilità. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli utenti della strada e prevenire incidenti causati dalla caduta di piante provenienti da proprietà private.

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Graziano De Valle

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