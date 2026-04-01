La storia di Riff, il gattino che ha attraversato Genova, diventa un libro

Era a cavallo tra il 2021 e il 2022 quando la vicenda di Riff, un piccolo gattino rosso donato da Vinicio Solari della pro. civ. di San Salvatore di Cogorno a un bambino scappava e poi veniva ritrovato dopo un incredibile viaggio attraverso la città di Genova.

Il gattino conquistò l’attenzione dei lettori de La Voce di Genova. Una storia vera, fatta di paura, speranza e solidarietà, che oggi torna a vivere in una nuova forma: un libro per bambini.

Riff era stato trovato ai margini di un fiume dai volontari della Protezione civile e successivamente donato a una famiglia genovese come regalo di Natale per un bambino. Ma, spaventato dal viaggio, il piccolo gatto scappò appena arrivato nella nuova casa, dando inizio a un’avventura incredibile.

Dopo giorni di ricerche intense, tra appelli e segnalazioni, la svolta arrivò grazie anche al gruppo Facebook “La ricerca di Nash”, che si rivelò determinante per il ritrovamento. Riff fu recuperato nel centro di Genova dopo aver percorso diversi chilometri nascosto nel vano motore di un’automobile.

Una storia che aveva già colpito per la sua straordinarietà e che oggi si trasforma in un libro capace di parlare ai più piccoli.

È disponibile su Amazon “Il Grande Viaggio di Riff – Il gattino che attraversò la città”, un progetto editoriale pensato per i bambini della scuola primaria, che trasforma un fatto di cronaca in un racconto emozionante e educativo.

“Il Grande Viaggio di Riff” non è solo un racconto illustrato, ma un vero e proprio progetto interattivo pensato per coinvolgere i bambini: illustrazioni in stile narrativo, con versioni anche da colorare; attività creative che stimolano immaginazione ed empatia e sezioni dedicate all’espressione personale dei piccoli lettori. Il volume è disponibile in tre formati:

A firmare il progetto è Dario Rigliaco, autore e sceneggiatore ligure, da anni attivo tra narrativa, teatro e produzione audiovisiva. Autore di numerose opere, Rigliaco è anche il volto del canale YouTube“Dario Il Leggendario”, seguito da decine di migliaia di persone, dove racconta storie, misteri e curiosità legate al territorio.

Con questo libro, l’autore torna a rivolgersi ai più piccoli, romanzando una storia vera nel mondo dell’infanzia con l’obiettivo di trasmettere valori come il coraggio, la resilienza e l’importanza della collaborazione.

A distanza di anni, la storia di Riff dimostra come un episodio reale possa trasformarsi in qualcosa di ancora più grande: un racconto capace di educare, emozionare e unire. Oggi Riff è un gatto felice, ma la sua avventura resta un simbolo concreto di quanto una comunità possa fare la differenza.

Il libro è disponibile su Amazon.