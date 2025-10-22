Bardineto rivive l’antico rito della transumanza d'autunno, memoria viva della vita rurale di un tempo

A Bardineto si rinnova un appuntamento che affonda le sue radici nella storia e nella cultura contadina: la transumanza d’autunno, il suggestivo passaggio delle mandrie che lasciano i pascoli di montagna per scendere verso la pianura in vista dell’inverno. L’appuntamento è fissato per domenica 26 ottobre.

Si tratta di un rito antico, un gesto che racconta la relazione profonda tra uomo, animali e territorio. Per secoli ha segnato il ritmo della vita rurale, accompagnando le stagioni e scandendo i tempi del lavoro e della comunità. Oggi, pur in un mondo profondamente cambiato, continua a essere un simbolo di rispetto per la natura e di memoria collettiva, capace di unire generazioni e mantenere viva un’identità che appartiene a tutto il territorio.

La giornata inizierà alle ore 11 con il passaggio di mucche e cavalli per le vie del paese, offrendo a residenti e visitatori un momento di autentica bellezza e tradizione. Nel pomeriggio, alle ore 16, si terrà il secondo passaggio, l’ultimo saluto alle mandrie che intraprenderanno il viaggio verso i pascoli invernali.

Un evento che richiama il fascino di un tempo, quando il ritmo della vita seguiva quello della natura, e che ancora oggi riesce a trasmettere un profondo senso di comunità e appartenenza.

Durante la giornata non mancheranno stand gastronomici con prodotti tipici locali e un’atmosfera di festa: ci sarà anche la tradizionale castagnata, con caldarroste e vino caldo per tutti.