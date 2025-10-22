Celle, il Prefetto di Savona visita l'azienda "Calcagno Paolo società Agricola"

Nella mattinata di ieri, 21 ottobre, il Prefetto di Savona, Carlo De Rogatis, ha visitato la sede dell’azienda “Calcagno Paolo società Agricola S.r.L.”, consolidata realtà commerciale sita nel territorio del Comune di Celle Ligure. E' stato accolto al suo arrivo dal legale rappresentante dell’azienda che ha inizialmente illustrato la storia dello stabilimento connotato, fin dall’inizio, da una spiccata ed efficiente conduzione familiare.

Fondata alla fine degli anni ’20 del secolo scorso, l’azienda ha iniziato la propria attività dalla coltivazione degli ortaggi, per poi passare - nei decenni ’50 e ’80 - alla coltivazione di fragoline di bosco e basilico. Quest’ultima lavorazione, caratterizzata dalla raccolta manuale del prodotto, ha nel tempo ha acquisito il marchio DOP.

La visita ha costituito occasione per visionare parte delle 11 serre presenti sul sito che ricoprono una superficie pari a circa 6.000 metri quadrati, dedicate alla coltivazione del basilico, e una porzione dei 4 ettari destinati alla coltivazione di ortaggi, aree in cui vengono impiegati dai 20 ai 45 dipendenti, a seconda della stagione.

Il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per una realtà produttiva di eccellenza del territorio savonese che costituisce un esempio di longevità, attenzione alla qualità del prodotto ed ai lavoratori impegnati in tale attività.