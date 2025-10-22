Nuove risorse per l'efficientamento energetico: dalla Regione un bando da 2,2 milioni per gli enti locali

Prosegue l'impegno di Regione Liguria nella diffusione di impianti di energia da fonte rinnovabile. La giunta ha approvato un nuovo bando mirato al miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio pubblico locale.

La misura, finanziata a valere sul PR FESR 2021-2027, sarà attiva a partire dal 27 novembre fino al 12 dicembre (con il sistema offline dal 4 novembre). Le domande dovranno essere presentate accedendo al Sistema 'Bandi On Line' di Filse. La dotazione economica complessiva è di circa 2,2 milioni di euro.

Tra gli enti pubblici ammessi a presentare domanda rientrano la Città Metropolitana di Genova, le Province di Imperia, La Spezia e Savona, e i Comuni con popolazione fino a 40 mila abitanti.

Per essere ritenuto ammissibile, l’investimento complessivo non dev’essere inferiore ai 100 mila euro e deve garantire una potenza di produzione di energia rinnovabile pari almeno a 100 kW.

L’agevolazione regionale è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto e copre il 70% delle spese sostenute. Tale percentuale è elevata all’80% se il richiedente è un Comune con meno di 2 mila abitanti. Il contributo può raggiungere il 100% nel caso in cui il Comune ricada in una delle otto Aree Interne riconosciute da Regione Liguria (Valli dell’Antola e del Tigullio, Beigua Sol, Val di Vara, Valle Arroscia, Imperiese, Val Fontanabuona, Bormida Ligure e Valle Scrivia).

"Si tratta della seconda edizione di un bando che, a maggio scorso, aveva suscitato l'interesse di 17 amministrazioni e un importo richiesto di 5,9 milioni di euro. Con questa seconda finestra, le risorse messe a disposizione per accompagnare le amministrazioni pubbliche a migliorare la produzione energetica raggiungono gli 8 milioni di euro – sottolineano l'assessore all'Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana –. Un impegno che fa parte di una strategia complessiva che ci vede protagonisti anche nei riguardi dell'imprese. È infatti prossima all'apertura, sarà attiva dal 17 al 29 novembre, la misura da 10 milioni di euro per cofinanziare gli investimenti delle attività economiche che intendono installare impianti rinnovabili in azienda."