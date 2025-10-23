Alluvione a Cairo: rimossi i grossi alberi intrappolati sotto il Ponte Romano di Rocchetta

Proseguono i lavori di somma urgenza a Cairo Montenotte. A seguito dei danni causati dall’alluvione di settembre, proseguono gli interventi sul territorio per garantire la sicurezza e ripristinare le aree colpite.
Ieri nella frazione di Rocchetta sono stati rimossi i grossi alberi intrappolati sotto il Ponte Romano, che ostacolavano il regolare deflusso delle acque e rappresentavano un potenziale pericolo.
"L’operazione, fondamentale per prevenire nuove criticità, contribuisce a restituire maggiore sicurezza al territorio e ai cittadini.