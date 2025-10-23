Il Festival di Savona a Varazze: virtuosismo e solidarietà con il Duo Baran-Zunino

Il Festival Internazionale di Musica di Savona 2025 – XIII Edizione, promosso dall’Associazione Ensemble Nuove Musiche, prosegue il suo percorso di valorizzazione musicale e culturale, intitolato ‘La bellezza del suono nei luoghi dell’anima’, che si svolge dal 25 agosto al 12 dicembre.

Il secondo appuntamento in collaborazione con il Comune di Varazze, che rinnova il suo impegno nel sostenere iniziative artistiche e nel promuovere il patrimonio musicale, si terrà domenica 26 ottobre 2025, alle ore 17:00, presso l’Oratorio di San Giuseppe a Varazze.

Il concerto è inserito nella Rassegna organistica del Giubileo ‘Laudate Dominum in chordis et organo’, dedicata alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio organario ligure.

Protagonista della serata sarà il Duo Baran – Zunino, che proporrà un percorso musicale che intreccia spiritualità e virtuosismo, con opere di giganti della musica classica come Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Giuseppe Tartini e Georg Friedrich Händel.

Il violinista Volodymyr Baran, formatosi tra Ucraina e Svizzera, vanta una brillante carriera concertistica internazionale (Europa, Asia, Nord America), avendo vinto prestigiosi concorsi. È attivo in ruoli di rilievo in orchestre sinfoniche e si dedica intensamente alla didattica e alla promozione degli scambi culturali.

L’organista Tiziana Zunino, diplomata in pianoforte e organo, è attiva come solista e camerista in ambito sia concertistico che liturgico. È organista titolare della Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo e direttrice artistica dell’Associazione “Nardini”, con un forte impegno nella didattica e nella valorizzazione dell’arte organaria e della musica antica.

L'evento non avrà solo un valore artistico, ma anche sociale: il concerto è infatti dedicato alla lotta contro la poliomielite, in collaborazione con il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, in occasione della Giornata Mondiale della Polio celebrata il 24 ottobre. Le eventuali donazioni raccolte durante la serata saranno interamente devolute al fondo internazionale End Polio Now.

L'ingresso al concerto è libero e gratuito sino ad esaurimento posti.