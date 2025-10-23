Raddoppio ferroviario, il sindaco Canepa al MIT: “Ridurre il consumo di suolo agricolo e opere compensative per Borghetto

È servito a fare il punto sugli impatti previsti anche a Borghetto Santo Spirito, in vista della scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni da portare alla Conferenza dei Servizi, prossima tappa decisiva del percorso progettuale, l'incontro romano al MIT sul raddoppio ferroviario di Ponente.

Per il Comune della riviera, che perderà la sua stazione attuale e vedrà rivoluzionata una buona porzione di entroterra (ragion per cui a partecipare all'incontro è stato anche il sindaco di Toirano Marco Bertolotto), il sindaco Giancarlo Canepa ha ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione sugli aspetti ambientali e territoriali.

“Ho chiesto – ha spiegato il primo cittadino – di ridurre il più possibile il consumo di suolo agricolo e di adottare tutte le tutele necessarie per la salvaguardia delle falde acquifere presenti nelle aree interessate dai cantieri. È fondamentale anche prevedere opere di mitigazione dell’impatto paesaggistico e adeguate opere compensative che consentano di spostare il baricentro del paese verso la futura stazione, così che non risulti isolata dal contesto urbano”.

Tra le richieste avanzate dal primo cittadino anche l’attenzione alla viabilità provinciale (SP 60), che sarà oggetto di una profonda riorganizzazione e verrà riclassificata come viabilità urbana. “Ho chiesto – ha aggiunto – che la manutenzione di questa infrastruttura resti in capo alla Provincia o a un altro ente sovraordinato, perché non sarebbe sostenibile per il Comune farsi carico di un simile onere”.

Ulteriori osservazioni e proposte tecniche verranno inserite nel documento ufficiale che Borghetto presenterà in sede di conferenza dei servizi.

Canepa ha concluso esprimendo apprezzamento per il dialogo istituzionale: “Ringrazio il vice ministro Edoardo Rixi e il commissario Vincenzo Macello per l’attenzione e il supporto ai territori, che sono certo continuerà anche nelle prossime fasi del progetto”.