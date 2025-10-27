 / Solidarietà

Albenga, Macchia Verde dona un ventilatore polmonare e una sedia motorizzata alla Croce Bianca

I due dispositivi sono stati acquistati grazie alla cena benefica “Sagralea per la Bianca”, organizzata lo scorso 19 agosto da un’idea della Cooperativa Macchia Verde a margine della sagra del Pigato

Sono stati inaugurati ieri un ventilatore polmonare e una sedia motorizzata donati dalla Cooperativa Macchia Verde alla Croce Bianca di Albenga. La cerimonia si è svolta nell’area di Sagralea in Regione Terraconiglio, in occasione della tradizionale castagnata.

Alla consegna erano presenti il presidente della Croce Bianca Dino Ardoino e il presidente della Cooperativa Macchia Verde Fausto Calleri, oltre a diversi volontari.

I due dispositivi sono stati acquistati grazie alla cena benefica “Sagralea per la Bianca”, organizzata lo scorso 19 agosto dalla Cooperativa Macchia Verde in collaborazione con il Comune di Albenga. L’iniziativa ha unito convivialità e solidarietà: l’intero ricavato della serata è stato infatti destinato alla Pubblica Assistenza.

Il ventilatore polmonare sarà utilizzato sulle ambulanze di soccorso avanzato, mentre la sedia motorizzata permetterà il trasporto agevolato dei pazienti in contesti difficili, migliorando sicurezza e rapidità degli interventi.

