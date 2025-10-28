Cosseria premia il merito tra musica, sport e impegno civile

Sabato 25 ottobre si è svolta la settima edizione di “Coralmente Insieme”, evento organizzato dal Comune di Cosseria in collaborazione con il Coro Lirico Claudio Monteverdi di Cosseria e l’Associazione Pro Loco.

La prima edizione dell’evento canoro era stata organizzata nel 2019 per celebrare i 25 anni di carriera del Coro Lirico di Cosseria, invitando altri cori ad esibirsi. Grazie al successo riscosso, la manifestazione è stata riproposta con entusiasmo negli anni successivi. L’evento si svolge nel capiente salone-ristorante della Pro Loco e, al termine, viene offerto un rinfresco. Ogni anno il pubblico cresce sensibilmente di numero.

Accanto alle esibizioni dei cori provenienti da diversi Comuni valbormidesi e dal Piemonte, l’Amministrazione comunale ha scelto di consegnare targhe di riconoscimento alle persone cosseriesi che si sono distinte nello studio, nello sport, nel lavoro e nel volontariato.

La serata di quest’anno si è aperta con un’esibizione di danza da parte delle vincitrici della medaglia d’argento ai Campionati Nazionali C.S.A.In (Centri Sportivi Aziendali e Industriali, fondato nel 1954 da Confindustria), appartenenti alla scuola di ballo Atmosfera Danza di Gabriella Bracco. L’esibizione, introdotta con grande maestria dalla figlia Alice, ha riscosso un caloroso apprezzamento da parte del pubblico.

Sul palco si sono poi alternati i Cori Uniti Alpini di Savona, Levante Savonese e Valbormida, il gruppo I Ragazzi di Pallare diretti dalla nota insegnante di canto valbormidese Marilena Mallarini, il Coro Generazione di Fenomeni di Cengio guidato da Nadia Steffenino, il Coro Stella Alpina di Ormea diretto da Sara De Nardi, la violinista Svetlana Pictina e, naturalmente, il Coro Lirico Claudio Monteverdi di Cosseria.

Ospite speciale della serata è stato il millesimese Enrico Boffa, insegnante di canto molto conosciuto nel territorio, che negli anni ’80 e ’90 ha diretto i cori Alta Marea e Il Bagatto.

Durante la manifestazione sono stati consegnati i riconoscimenti “Stelle di Cosseria”, un momento sempre molto atteso. Tra i premiati figurano Maria Catena Franco, per la presenza costante e discreta con cui accudisce i bambini che si ritrovano ogni giorno nell’area giochi, garantendone la sicurezza; Michela Verdesio, per la laurea magistrale in Giurisprudenza con 110 e lode e dignità di stampa, con una tesi in diritto finanziario dal titolo “Tributi locali tra principio di capacità contributiva e principio del beneficio nell’attuale sistema impositivo”; e Jessica Vignolo, diplomata con 100 centesimi al Liceo Linguistico ESABAC del Calasanzio di Carcare.

Riconoscimenti anche per Elena Acquara, vincitrice di una borsa di studio all’Accademia Tersicore per una settimana di formazione in Sicilia e medaglia d’argento ai Campionati Nazionali Performer Cup C.S.A.In; Ilaria Ponzone, medaglia d’oro e prima classificata nella categoria danza 12/15 classe C ai Campionati Nazionali Performer Cup; e Vittoria Oddera, medaglia d’argento ai Campionati Nazionali Performer Cup dello stesso ente.

Tra i premiati anche Matteo Pizzorno, unico atleta classe 2010 (contro i 2007) qualificato alle finali europee di nuoto in Polonia 2025, dove si è classificato nono nella categoria Canoa e Ocean (corsa, nuoto, tavola e canoa), ottavo a Tavola e primo tra gli italiani. Ai Campionati Italiani di categoria Ragazzi ha inoltre conquistato tre ori (Ocean, Canoa e Tavola) e un bronzo nella staffetta a Tavola.

Il maestro pasticcere Kevin Bardella è stato premiato per la sua brillante carriera nel settore dell’arte dolciaria, che lo ha visto protagonista in alcune tra le più prestigiose pasticcerie d’Italia e degli Stati Uniti, e per il suo recente percorso imprenditoriale in patria.

Riconoscimenti anche per Giacomo Gaggero, per i brillanti risultati ottenuti con la squadra di pallavolo maschile Under 19 di Carcare, campione territoriale Ponente Ligure e vicecampione regionale, con la squadra che ha sfiorato la promozione dalla Serie D alla Serie C; e per Luca Bertone, autore di una straordinaria impresa ciclistica: da Cosseria a Trieste in dieci tappe, per un totale di 1.265 chilometri e 20.720 metri di dislivello, attraverso i principali valichi alpini. A lui è stato riconosciuto anche il merito di aver sventato un tentativo di furto in abitazione grazie alla sua tempestiva segnalazione durante il turno di autista Tpl.

Tra i premiati figurano inoltre Mauro David, artigiano e imprenditore di successo nel settore degli infissi, che dopo 42 anni di lavoro ha raggiunto la meritata pensione, continuando a dimostrare grande attaccamento alla comunità e alla Pro Loco di Cosseria; Mario Patetta e Giorgio Levratto, per aver acceso e diffuso fin dagli anni ’70 la passione per il gioco delle bocce, soprattutto tra i giovani; ed Eros Levratto, premiato per i risultati sportivi conseguiti come presidente della squadra di calcio del Millesimo, capace in tre stagioni di raggiungere la prestigiosa categoria di Eccellenza.

"Grazie alle offerte raccolte durante la serata sono stati donati 1.100 euro a una famiglia cosseriese che deve affrontare importanti spese per cure sanitarie - commenta il sindaco Roberto Molinaro - A nome mio e dell’amministrazione comunale ringrazio di cuore quanti hanno reso possibile questo spettacolo e tutte le persone che hanno partecipato con entusiasmo alla serata".