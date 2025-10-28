Crisi Tpl ligure, i sindacati chiedono un incontro urgente con la Regione

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal hanno inviato una lettera al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e all’assessore alla Mobilità, Marco Scajola, per chiedere un incontro urgente sulla situazione del Trasporto pubblico locale (Tpl) ligure, ormai al centro di una crisi sempre più preoccupante.

“Le aziende stanno attraversando una crisi complessiva di settore, che si sta manifestando in termini economici e, in alcuni casi, anche con forti carenze di liquidità; tra le cause dell’attuale situazione di difficoltà c’è sicuramente il sottofinanziamento del settore, da parte di tutti i livelli istituzionali coinvolti”, spiegano le sigle sindacali.

La richiesta di confronto arriva anche alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente Bucci, che ha manifestato l’intenzione di avviare un percorso di unificazione delle aziende del del Trasporto pubblico locale.