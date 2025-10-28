La Grotta Stregata: Halloween a Borgio Verezzi

Le Grotte di Borgio Verezzi si preparano ad accogliere l'appuntamento con Halloween, trasformandosi per l'occasione in un luogo "pauroso" dove realtà e fantasia si fondono nelle profondità della terra.

Sabato 1 novembre alle ore 16:45, le celebri grotte liguri diventeranno il palcoscenico de "La Grotta Stregata", un evento speciale pensato per far vivere ai bambini un'esperienza indimenticabile nel periodo più spaventoso dell'anno.

Secondo la leggenda creata per l'occasione, una strega malvagia ha preso possesso della grotta, popolandola di creature da brivido. Sarà compito dei giovani e coraggiosi visitatori scacciarla, in un'avventura che promette emozioni e divertimento in tutta sicurezza.

L'iniziativa è rivolta principalmente ai bambini di età scolate, offrendo loro l'opportunità di esplorare uno degli ambienti naturali più affascinanti della Liguria in una veste completamente nuova e coinvolgente.

Trattandosi di un evento a numero chiuso, è necessaria la prenotazione. Gli interessati possono contattare il numero 019610150 per avere informazioni su costi e disponibilità.

L'appuntamento è organizzato dalle Grotte di Borgio Verezzi in collaborazione con Arcadia Cooperativa Sociale e il patrocinio del Comune.

Per informazioni: grottediborgiodv@libero.it | Tel. 019610150.