Mioglia investe sul futuro: acquistato un nuovo scuolabus per gli alunni del paese

Il Comune di Mioglia ha scelto di investire nel futuro dei propri studenti, decidendo di gestire direttamente il servizio di trasporto scolastico. Un provvedimento maturato dopo la mancata proroga della convenzione con il Comune di Pareto, che fino a giugno garantiva il trasporto degli alunni dei due paesi verso il plesso scolastico.

Di fronte all’impossibilità di rinnovare l’accordo, l’amministrazione miogliese ha scelto la strada dell’autonomia, acquistando un proprio scuolabus comunale: un investimento significativo per le casse dell’ente, ma strategico e lungimirante, pensato per assicurare un servizio stabile e duraturo negli anni.

Per accompagnare quotidianamente i ragazzi a scuola, il Comune ha assunto — inizialmente con contratto interinale — Lorena Reverdito, giovane residente a Pareto, che sarà alla guida del nuovo mezzo. Su di lei l’amministrazione intende investire anche in futuro, riconoscendone l’impegno e l’affidabilità in un ruolo così importante per la comunità.

In attesa dell’immatricolazione del nuovo scuolabus, fermo da quasi due mesi, il servizio è comunque partito regolarmente grazie a un mezzo sostitutivo a noleggio. Dopo diversi solleciti del sindaco alla Motorizzazione Civile di Savona, la pratica è stata finalmente sbloccata la scorsa settimana, consentendo di avviare le ultime procedure.

A breve, quindi, Mioglia potrà presentare ufficialmente il suo nuovo scuolabus, con Lorena al volante: un simbolo concreto di impegno e vicinanza alle famiglie, e una garanzia di continuità, sicurezza e qualità per tutti gli studenti del paese.