"Oltre le parole!", rassegna su dialogo e intercultura a Savona e Finale Ligure

Nell'ambito del progetto CEI 8xmille la Caritas della Diocesi di Savona-Noli propone la rassegna "Oltre le parole!", con formazioni gratuite e aperte a tutti e tutte sui temi del dialogo, dell'intercultura e della cura delle relazioni, soprattutto con le persone dal background migratorio. Lo scopo è animare a Savona il nuovo Emporio di Scambi e di Idee in via dei Cambiaso, nel quartiere Villapiana, e a Finale Ligure il centro d'ascolto della Vicaria del Ponente, in salita del Grillo 2.

Gli appuntamenti a Savona si terranno sempre il lunedì. Il 3 novembre dalle ore 9 a mezzogiorno si parlerà di "Imparare l'italiano in contesti migratori: cosa significa? - Parte 1" con Cecilia Vaira, Francesca Parodi e Martina Magnone della Caritas diocesana. Il 10 novembre dalle 10 alle 11:30 la seconda parte. Il 17 novembre dalle 10 alle 13 si andrà "Oltre gli stereotipi" con i laboratori interattivi su pregiudizi e discriminazioni a cura di Erika Morato. Il 24 novembre dalle 10 alle 12 si scoprirà come "Ascoltare oltre le parole - Porsi in ascolto dell’altro nelle relazioni di aiuto e di cura" con Teatro 21.

Gli eventi a Finale Ligure avranno luogo invece il martedì. Anche in questo caso il primo sarà "Imparare l'italiano in contesti migratori: cosa significa?: l'11 novembre dalle 9 a mezzogiorno la prima parte, il 18 novembre dalle 10 alle 11:30 la seconda. Il 25 novembre dalle 9:30 alle 11:30 si potrà "Ascoltare oltre le parole - Porsi in ascolto dell’altro nelle relazioni di aiuto e di cura". Il 2 dicembre dalle 9:30 alle 12:30 (con pranzo condiviso) nuovamente "Oltre gli stereotipi" con Erika Morato.

Inoltre per vivere la nona edizione della Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebrerà in tutta la Chiesa il 16 novembre, papa Leone XIV ha scelto un motto particolarmente significativo in quest’anno del Giubileo Ordinario: "Sei tu, mio Signore, la mia speranza" (Sal 71,5). La Caritas invita a partecipare alla messa delle ore 11:30 nella Chiesa San Paolo Apostolo a Savona. Sarà l'occasione per accompagnare con la preghiera tutte le persone che sono passate dai servizi della stessa Caritas.