"Progetto Millesimo" contro l’operato dell’amministrazione Garofano: "Un DUP vuoto che conferma l’assenza di visione"

Il gruppo di opposizione "Progetto Millesimo" attacca l'operato della giunta comunale. L'oggetto del contendere? Il Documento Unico di Programmazione 2026-2028.

"Conferma la totale mancanza di pianificazione e trasparenza dell'attuale amministrazione Garofano. II DUP, ridotto a un atto puramente formale, non contiene obiettivi, investimenti né strategie per il territorio", commenta il capogruppo Aldo Picalli.

"La giunta utilizza la versione 'semplificata' come scusa per non programmare, riempiendo il documento di citazioni di legge e pareri tecnici privi di contenuto. Approvato in fretta e senza dibattito, il provvedimento dimostra l'incapacità gestionale di un'amministrazione chiusa, autoreferenziale e priva di una reale visione per il futuro del paese", conclude Picalli.