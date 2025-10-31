Albenga, il Coordinamento per la Democrazia e la Costituzione porta in Comune la mozione "R1PUD1A" di Emergency

Il Coordinamento per la Democrazia e la Costituzione si consolida ad Albenga.

"Durante un incontro recente, è stata condivisa la volontà di proseguire e rafforzare il lavoro comune tra le realtà promotrici del coordinamento. Si è deciso di proporre, a nome congiunto delle organizzazioni aderenti – Anpi Alassio, Albenga, Leca, Andora, Ceriale, Laigueglia, Arci, Attac, AVS, CCCP Ceriale, Cgil, Forum Italiano per l’Acqua Bene Comune, Partito Democratico, Possibile, Sinistra Ingauna e UIL – al Comune di Albenga la mozione “R1PUD1A” di Emergency, chiedendo che l’amministrazione comunale sostenga ufficialmente il principio costituzionale sancito dall’articolo 11: 'L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali'", spiegano dal Coordinamento.

"L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a promuovere, anche sul territorio di Albenga, momenti di confronto pubblico sui temi della pace, del disarmo e della democrazia costituzionale. In particolare, il coordinamento lavorerà per la realizzazione di un incontro cittadino dedicato al tema del “No Rearm”, in dialogo con reti e campagne nazionali impegnate nella difesa della pace e dei diritti".

"In vista della tornata referendaria costituzionale della prossima primavera, il coordinamento intende ampliare la propria rete di relazioni, coinvolgendo studenti, associazioni, sindacati e altre realtà della società civile. L’obiettivo è costruire uno spazio aperto di partecipazione e consapevolezza, capace di far vivere e difendere i valori della Costituzione nella comunità locale", concludono.