Attualità | 31 ottobre 2025, 10:57

Treni, lavori alla stazione di San Giuseppe di Cairo: modifiche alla circolazione, previsti bus sostitutivi

Il provvedimento sarà in vigore dal 4 al 28 novembre

Modifiche alla circolazione dei treni dal martedì 4 a venerdì 28 novembre, per consentire interventi infrastrutturali programmati nella stazione di San Giuseppe di Cairo.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia ha riprogrammato l’offerta con servizio bus nella tratta tra San Giuseppe di Cairo e Ceva.

L’orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza. 

Redazione

