Varazze, lutto per la scomparsa di Bartolomeo "Lino" Buscio

Varazze in lutto per la scomparsa di Bartolomeo Buscio.

Conosciuto da tutti come Lino, aveva 70 anni.

Ha lavorato all'Ansaldo ed è sempre stato impegnato nel sociale. Era stato anche assistente all'Uni3 di Varazze.

Inoltre andava a trovare in rsa le persone anziane e aiutava nei momenti difficili il paese come durante l'alluvione del 2010.

"A Varazze tutti lo conoscevano come una leggenda vivente: Lino dal cuore grande che portava sorrisi ovunque andasse. Generoso, un po' timido e brontolone, ma sempre pronto con una battuta che scioglieva ogni tensione – e noi di Dueclic lo chiamavamo affettuosamente "Il Presidente" - dicono dall'agenzia web, comunicazione e software house Dueclic fondata 15 anni fa da Christian Serafino insieme ad Andrea Debernardi - Da anni era uno di famiglia: ci ha accompagnati in mille avventure, sostenendoci e riempiendo l'ufficio di risate e di quella gioia contagiosa che solo lui sapeva donarci. Varazze perde un pezzo d'anima, ma il suo spirito naviga ancora con noi. Buon viaggio, Pres. Grazie per tutto l'amore che ci hai donato".

"Negli anni lui ha condiviso numerose esperienze seguendoci in diversi eventi o partecipando a riunioni con particolari clienti (pensare che lo abbiamo fatto salire su un palco a Rimini davanti a 1500 persone che lo hanno acclamato dopo essere stato presentato come presidente). Ea una persona davvero speciale e noi abbiamo semplicemente evidenziamo le sue doti" il ricordo di Christian Serafino. Il funerale è stato celebrato venerdì scorso.