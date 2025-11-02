Ceriale, gazebo di Fratelli d’Italia per celebrar ei tre anni del governo Meloni

Oggi a Ceriale è stato installato un gazebo di Fratelli d’Italia, un’iniziativa organizzata per celebrare i tre anni di governo guidato da Giorgia Meloni e per favorire l’incontro tra cittadini, iscritti e simpatizzanti del partito.

Fin dalle prime ore della mattina, numerosi cittadini provenienti da tutta la provincia hanno fatto visita al punto informativo per portare il proprio sostegno e confrontarsi con i rappresentanti locali del circolo.

Il segretario del circolo, Angelo Spotti, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa:

“Abbiamo avuto una partecipazione incredibile, ben oltre le nostre aspettative. Amici e sostenitori sono arrivati da vicino e da lontano per darci la carica e supportare il lavoro comune che portiamo avanti.”

Anche l’assessore Eugenio Maineri ha voluto sottolineare l’importanza del momento per la comunità politica locale:

“Sono davvero soddisfatto di questo primo gazebo a Ceriale, un’importante occasione per mettere in luce il grande lavoro che stiamo facendo in Comune insieme al governo Meloni. Abbiamo ricevuto molte adesioni di iscritti e simpatizzanti desiderosi di partecipare attivamente al nostro progetto.”





