Lavori alle tubazioni in via Pozzobonello: divieti di sosta e modifiche al traffico dal 5 all’8 novembre

A partire da martedì 5 novembre e fino a venerdì 8 novembre 2025, via Pozzobonello a Savona sarà interessata da un intervento di manutenzione straordinaria sulle tubazioni delle acque bianche, che comporterà la manomissione del suolo pubblico e la conseguente modifica temporanea della viabilità.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Tre Torri Costruzioni di Albenga per conto del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Savona. L’intervento riguarda la sostituzione di una tubazione in fibrocemento nel tratto compreso tra via Bonifacio del Vasto e piazza Amendola.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza del cantiere, l’amministrazione comunale ha disposto il divieto di sosta con rimozione forzata 24 ore su 24 in via Pozzobonello, nel tratto da via Bonifacio del Vasto a via Amendola, su una superficie complessiva di circa 80 metri quadrati; divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Bonifacio del Vasto, in prossimità dell’intersezione con via Pozzobonello, dove sarà allestita un’area di cantiere di circa 25 metri quadrati, corrispondente a due stalli di parcheggio; divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi della ditta esecutrice e dei veicoli di soccorso, dalle ore 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30 per tutta la durata dei lavori.

La ditta incaricata dovrà inoltre garantire il passaggio pedonale in sicurezza, installando tunnel pedonali e assicurando il transito dei mezzi di emergenza in caso di necessità. I residenti della zona saranno informati preventivamente tramite avvisi affissi ai portoni e distribuiti nelle cassette postali, con l’indicazione delle fasce orarie e dei giorni di chiusura al traffico.