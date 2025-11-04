Coldiretti Liguria: "Taglio del 20% della Pac inaccettabile, si mette a rischio l’agricoltura delle aree interne e costiere"

“Il taglio del 20% alla Politica Agricola Comune proposto dalla Commissione Europea è inaccettabile e deve essere fermato dal Parlamento Europeo.” È quanto affermano Gianluca Boeri, presidente Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale, dopo l’incontro avvenuto a Roma tra la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e i vertici nazionali di Coldiretti, Ettore Prandini e Vincenzo Gesmundo, nella sede di Palazzo Rospigliosi.

Durante il confronto, Coldiretti ha consegnato alla Presidente Metsola un documento con le proprie proposte per la PAC post 2027, denunciando la riduzione delle risorse agricole nel nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2028–2034. Il bilancio agricolo europeo scenderebbe da 386 a 297,5 miliardi di euro, una contrazione che metterebbe a rischio la competitività delle imprese agricole e la tenuta sociale dei territori rurali.

“Per la Liguria”, sottolinea Boeri, “un taglio di questa portata sarebbe devastante. Per le nostre aziende, spesso piccole e situate in aree difficili o montane, ridurre le risorse significa compromettere la loro capacità di investire in innovazione, sostenibilità e qualità. Serve un’Europa che sostenga davvero chi presidia il territorio e tutela la biodiversità, non che ne limiti le possibilità di crescita.”

Coldiretti evidenzia come, mentre aumentano i fondi destinati ai settori industriale, digitale e della difesa, si riducano quelli per l’agricoltura e la coesione, le uniche politiche realmente comuni in grado di garantire sviluppo equilibrato, sicurezza alimentare e tenuta dei territori.

“È necessario”, aggiunge Rivarossa, “che il Parlamento Europeo riaffermi la centralità dell’agricoltura nella costruzione del futuro dell’Unione. Difendere la PAC significa difendere la sovranità alimentare, la sicurezza dei cittadini e il lavoro di milioni di imprese agricole. L’Europa deve scegliere se restare produttiva e autonoma o dipendere da importazioni a basso costo e standard inferiori.”

Nel documento consegnato alla Presidente Metsola, Coldiretti ha ribadito la necessità di una Politica Agricola Comune forte, autonoma e dotata di risorse stabili, capace di garantire sostegno diretto agli agricoltori attivi, promuovere innovazione e sostenibilità, e tutelare la produzione europea attraverso regole di reciprocità negli accordi commerciali.

“La PAC è la spina dorsale dell’agricoltura europea”, concludono, “e deve restare tale anche per le prossime generazioni. Non possiamo permetterci, come europei, di perdere le nostre campagne, né tantomeno i nostri agricoltori”.