La "Ruota della Fortuna" parla ancora savonese: la finalese Marina Piccardi è la nuova campionessa

La Ruota della Fortuna parla ancora savonese. Dopo Luca Ferro, è toccato a una nuova protagonista della provincia conquistare il titolo di campionessa nel celebre quiz di Canale Cinque condotto da Gerry Scotti. Si tratta di Marina Piccardi, finalese, che nella puntata andata in onda oggi ha vinto una Grande Panda e un montepremi complessivo di 40.500 euro.

Marina si è distinta per la sua abilità nel risolvere gli enigmi e anche un pizzico di buona sorte che non guasta mai in questi casi, accumulando 25.000 euro durante il gioco e aggiungendo altri 15.000 euro grazie alla “busta della Ruota delle Meraviglie”, che ha scelto con coraggio tra le tre a disposizione, accettando la prima e più alta.

Ad accompagnarla in studio c’era il compagno Massimo Gualberti, già assessore comunale a Finale Ligure.

Durante la puntata, Gerry Scotti non ha mancato di ricordare con affetto la cittadina rivierasca: “Quante volte, da Milano, l’estate a fare il bagno a Finale!”, ha esclamato il conduttore, suscitando un sorriso complice nei presenti.

Una serata fortunata e di festa, che ha portato ancora una volta Finale Ligure e la Riviera savonese sotto i riflettori della televisione nazionale.