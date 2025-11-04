Stella, il ristorante Ligustico di Gameragna compie 30 anni. Il sindaco: "Una vera e propria istituzione"

Il ristorante Ligustico di Stella Gameragna compie 30 anni. Aperto nel 1995 è diventato negli anni un locale vero e proprio punto di riferimento.

"Oggi celebriamo un traguardo che non è semplicemente un anniversario, ma una vera e propria epopea culinaria e un pilastro per la nostra comunità: i 30 anni del ristorante Ligustico nella storica frazione di Stella Gameragna - dice il sindaco Andrea Castellini - Stella Gameragna non è solo una località, ma un luogo intriso di storia e cultura, le cui radici affondano in secoli di vicende liguri (è parrocchia dal 1567). In questo contesto ricco e autentico, il Ligustico è diventato, negli ultimi tre decenni, un custode fedele della migliore tradizione gastronomica del nostro entroterra, fondendo sapori genuini e accoglienza calorosa".

"Rivolgiamo i nostri più sentiti complimenti a Roberto, a tutta la sua famiglia e a ogni singolo collaboratore. Il loro impegno, la dedizione costante alla qualità (pensiamo alla loro rinomata carne su pietra e ai piatti di pasta fresca) e la capacità di far sentire ogni ospite come a casa, hanno trasformato il Ligustico da semplice ristorante in una vera e propria istituzione - puntualizza il primo cittadino - Trent'anni di successi sono la chiara dimostrazione di una gestione illuminata, basata sul rispetto per la materia prima e sull'amore per il proprio lavoro. Avete saputo onorare la terra che vi ospita, contribuendo in modo fondamentale a preservare e diffondere l'identità enogastronomica della zona".

"Che questo importante traguardo sia solo una splendida tappa di un viaggio ancora lunghissimo. Vi auguriamo altri decenni di soddisfazioni, sorrisi e piatti indimenticabili. Grazie per il vostro contributo inestimabile a Stella Gameragna e a tutta la Liguria. Ad maiora" conclude Castellini.