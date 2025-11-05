 / Attualità

Nuovo incarico per il valbormidese padre Giuseppe Oddone: la CEI lo nomina assistente ecclesiastico nazionale di AIMC e UCIIM

Originario di Dego, da anni si divide tra Genova Nervi, alla Scuola Collegio Emiliani dei Padri Somaschi, e Roma, dove vive

Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), riunito dal 22 al 25 gennaio, ha nominato padre Giuseppe Oddone, vicario generale della Congregazione dei Padri Somaschi, nuovo assistente ecclesiastico nazionale dell’AIMC e dell’UCIIM.

Originario di Dego della frazione di Costalupara, è una figura di rilievo nel mondo ecclesiastico e in quello dell’educazione. Da anni alterna la sua attività tra Genova Nervi, presso la Scuola Collegio Emiliani dei Padri Somaschi – dove ha ricoperto gli incarichi di rettore e insegnante – e Roma, dove attualmente risiede.

