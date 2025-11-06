La Fratellanza Quilianese compie 140 anni: un weekend di celebrazioni

La Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Quilianese celebra quest’anno un traguardo importante: il 140° anniversario dalla fondazione. Per l’occasione, il Consiglio Direttivo ha organizzato un ricco programma di iniziative a carattere socio-culturale ed enogastronomico, che si terranno sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 a Quiliano.

Il weekend di festeggiamenti prenderà il via sabato pomeriggio, alle ore 17, presso la Sala Consiliare della biblioteca civica “A. Aonzo”, con la presentazione del libro “Savuî e Savéi”, pubblicazione curata dalla SMS Fratellanza Quilianese dedicata ai sapori, ai saperi e alle tradizioni del territorio. A seguire, la consegna di un premio di riconoscimento per l’attività sociale.

Domenica 9 novembre la celebrazione proseguirà con la deposizione di una corona ai Caduti Partigiani, un incontro sul volontariato e la solidarietà e, infine, il pranzo sociale presso la sede della SMS.

Da 140 anni la Fratellanza Quilianese rappresenta un punto d’incontro e di coesione per la comunità, un luogo dove si intrecciano storie, sapori e valori condivisi, continuando a unire passato e presente in una grande storia collettiva.