 / Politica

Politica | 06 novembre 2025, 08:43

Savona, la Lega torna in piazza con un gazebo

L'8 novembre, dalle ore 15.30 alle 19 in Corso Italia, all’angolo con via Astengo

Savona, la Lega torna in piazza con un gazebo

Proseguono le iniziative di incontro con i cittadini organizzate dalla sezione cittadina della Lega di Savona. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 8 novembre dalle 15:30 alle 19 con un gazebo informativo in Corso Italia, all’angolo con via Astengo.

“Sarà un’altra occasione, dopo l’evento molto partecipato di Albissola Marina del mese scorso, per incontrare i cittadini insieme a dirigenti, sostenitori e militanti – dichiara la sezione leghista in una nota – per discutere delle problematiche del territorio, dei temi politici locali e nazionali, con particolare attenzione alla Legge di Bilancio 2026 e alla recente riforma della Giustizia che introduce la separazione delle carriere della magistratura, approvata definitivamente dall’aula del Senato”.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium