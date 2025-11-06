Savona, la Lega torna in piazza con un gazebo

Proseguono le iniziative di incontro con i cittadini organizzate dalla sezione cittadina della Lega di Savona. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 8 novembre dalle 15:30 alle 19 con un gazebo informativo in Corso Italia, all’angolo con via Astengo.

“Sarà un’altra occasione, dopo l’evento molto partecipato di Albissola Marina del mese scorso, per incontrare i cittadini insieme a dirigenti, sostenitori e militanti – dichiara la sezione leghista in una nota – per discutere delle problematiche del territorio, dei temi politici locali e nazionali, con particolare attenzione alla Legge di Bilancio 2026 e alla recente riforma della Giustizia che introduce la separazione delle carriere della magistratura, approvata definitivamente dall’aula del Senato”.