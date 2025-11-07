Ad Albenga presentati i primi volontari civici che hanno aderito a VolontarIo

Sono stati presentati oggi, venerdì 7 novembre, i primi volontari civici che hanno aderito al progetto promosso dall’Amministrazione Tomatis, a seguito dell’approvazione del Regolamento comunale per la partecipazione dei volontari civici e per la disciplina del registro comunale delle Associazioni.

I primi cittadini a entrare ufficialmente a far parte del gruppo dei volontari civici sono: Vincenzo Cristodaro, Antonio Bozzano, Paola Cattaneo, Assunta Mastromartino e Houda El Asri.

Ogni volontario ha potuto indicare l’ambito di interesse nel quale desidera operare, scegliendo tra le diverse aree. - CULTURALE: promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; supporto alle manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico e ricreativo promosse o patrocinate dal Comune; collaborazione alla conservazione e fruizione del patrimonio storico-artistico della collettività.

- SOCIALE: supporto alla cittadinanza in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, con particolare attenzione alle attività di promozione, prevenzione e sostegno alle situazioni di disagio e marginalità.

- TECNICO-OPERATIVO: tutela e salvaguardia dell’ambiente, cura del verde pubblico, manutenzione di spazi urbani e arredi, rigenerazione di beni immobili inutilizzati o degradati.

“Prende ufficialmente il via il progetto VolontarIO con la presentazione dei primi cinque volontari civici che hanno completato la formazione prevista - afferma la consigliera delegata al volontariato Monica Tomatis -È un progetto che mi sta particolarmente a cuore, come consigliera delegata alle associazioni di volontariato, e che è stato fortemente voluto da tutta l’Amministrazione comunale.

Desidero ringraziare il Sindaco Riccardo Tomatis per la disponibilità e la visione, e l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia per la sua competenza e il prezioso contributo che ha reso possibile la realizzazione di questo percorso.

Un ringraziamento sincero va anche ai volontari civici che hanno scelto di dedicare il proprio tempo e il proprio impegno alla comunità di Albenga: il loro contributo rappresenta un valore aggiunto per la collettività, per gli uffici e per l’intera macchina comunale. A tutti loro auguro un buon e proficuo lavoro”.

“Abbiamo voluto accogliervi ed essere presenti tutti, amministrazione, dirigenti del comune e personale comunale, per ringraziarvi - il pensiero dell’assessore Marta Gaia nel ringraziare tutti - Voi vi siete messi a disposizione del Comune a 360° e questo è importantissimo spero che molti altri seguano il vostro esempio in futuro”.