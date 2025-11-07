Ad Albenga presentati i primi volontari civici che hanno aderito a VolontarIo

Sono stati presentati oggi, venerdì 7 novembre, i primi volontari civici che hanno aderito al progetto promosso dall’Amministrazione Tomatis, a seguito dell’approvazione del Regolamento comunale per la partecipazione dei volontari civici e per la disciplina del registro comunale delle Associazioni.
I primi cittadini a entrare ufficialmente a far parte del gruppo dei volontari civici sono: Vincenzo Cristodaro, Antonio Bozzano, Paola Cattaneo, Assunta Mastromartino e Houda El Asri.
Ogni volontario ha potuto indicare l’ambito di interesse nel quale desidera operare, scegliendo tra le diverse aree.
- CULTURALE: promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; supporto alle manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico e ricreativo promosse o patrocinate dal Comune; collaborazione alla conservazione e fruizione del patrimonio storico-artistico della collettività.
- SOCIALE: supporto alla cittadinanza in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, con particolare attenzione alle attività di promozione, prevenzione e sostegno alle situazioni di disagio e marginalità.
- TECNICO-OPERATIVO: tutela e salvaguardia dell’ambiente, cura del verde pubblico, manutenzione di spazi urbani e arredi, rigenerazione di beni immobili inutilizzati o degradati.
“Prende ufficialmente il via il progetto VolontarIO con la presentazione dei primi cinque volontari civici che hanno completato la formazione prevista - afferma la consigliera delegata al volontariato Monica Tomatis -È un progetto che mi sta particolarmente a cuore, come consigliera delegata alle associazioni di volontariato, e che è stato fortemente voluto da tutta l’Amministrazione comunale.
Desidero ringraziare il Sindaco Riccardo Tomatis per la disponibilità e la visione, e l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia per la sua competenza e il prezioso contributo che ha reso possibile la realizzazione di questo percorso.
Un ringraziamento sincero va anche ai volontari civici che hanno scelto di dedicare il proprio tempo e il proprio impegno alla comunità di Albenga: il loro contributo rappresenta un valore aggiunto per la collettività, per gli uffici e per l’intera macchina comunale. A tutti loro auguro un buon e proficuo lavoro”.
“Abbiamo voluto accogliervi ed essere presenti tutti, amministrazione, dirigenti del comune e personale comunale, per ringraziarvi - il pensiero dell’assessore Marta Gaia nel ringraziare tutti - Voi vi siete messi a disposizione del Comune a 360° e questo è importantissimo spero che molti altri seguano il vostro esempio in futuro”.
“Con l’istituzione del Gruppo Comunale dei Volontari Civici VolontarIO, per cui ringrazio il Presidente del Consiglio Alberto Passino, l’assessore Marta Gaia e la consigliera Monica Tomatis, abbiamo introdotto un nuovo strumento di partecipazione attiva per i cittadini che desiderano collaborare alle iniziative del Comune - aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis - Ringrazio voi che state decidendo di mettere il vostro tempo (il bene più prezioso) a disposizione del Comune: è anche grazie al loro contributo se Albenga, in questi anni, è cresciuta così tanto e che continueremo a crescere”.