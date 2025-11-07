Albenga, modifiche alla viabilità per il "Giro dei Monti Savonesi Storico": divieti e chiusure dal 7 al 9 novembre

In occasione del 7° Giro dei Monti Savonesi Storico, in programma l’8 e 9 novembre, il Comune informa che la viabilità cittadina sarà soggetta a modifiche temporanee per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

Le variazioni saranno in vigore dal 7 novembre alle ore 14.00 fino al 9 novembre alle ore 24.00, o comunque fino al termine dell’evento e al completo sgombero delle aree interessate.

In particolare, lungo il Lungocenta Croce Bianca sarà istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Fiume per i veicoli provenienti da monte, con divieto di transito nel tratto a mare della stessa intersezione e divieto di sosta. In via Fiume sarà vietato l’accesso al Lungocenta Croce Bianca nel tratto a ponente di via degli Orti, dove verrà inoltre collocato il segnale di “strada senza uscita”.

In via XXV Aprile sarà vietato il transito nel tratto a ponente dell’incrocio con via degli Orti e la sosta in entrambi i sensi per circa 50 metri. Divieto di transito e sosta anche in via Deportati Albenganesi, mentre in via degli Orti sarà obbligatoria la svolta a sinistra all’intersezione con via XXV Aprile. In via Nazario Sauro, invece, i veicoli dovranno svoltare obbligatoriamente a destra in corrispondenza di via XXV Aprile.

Sul Lungomare Cristoforo Colombo verranno installati segnali di “strada senza uscita” all’intersezione con via Amalfi e via Vespucci, così come in via Venezia, sempre all’altezza di via Amalfi.

Dal 7 novembre alle ore 14.00 fino al 9 novembre alle ore 24.00, in Piazza del Popolo sarà vietata la sosta nel tratto a monte, a ponente dell’intersezione con via Roma.

A partire invece dall’8 novembre alle ore 14.00, e fino al termine della manifestazione, scatteranno ulteriori restrizioni in Piazza del Popolo, con divieto di sosta e di transito nel tratto a monte, a levante dell’intersezione con via Roma.

Sempre dall’8 novembre alle ore 7.00 e fino al 9 novembre alle ore 24.00, Viale Martiri della Libertà sarà chiuso completamente al traffico e alla sosta. Nella stessa fascia oraria, in Piazza del Popolo, i veicoli autorizzati provenienti da ponente dovranno proseguire dritto o svoltare a sinistra alla rotatoria con via Genova, dove sarà istituito anche l’obbligo di proseguire diritto o svoltare a destra per chi è autorizzato al transito.

Tutte le strade che intersecano Viale Martiri della Libertà potranno essere regolate con doppio senso di marcia o senso unico alternato, se necessario. Saranno in vigore il divieto di accesso al viale, l’obbligo di dare precedenza e di svoltare a destra o proseguire dritto in via Trieste, e di svoltare a sinistra o proseguire diritto in via dei Mille.

Nelle giornate del 6 novembre (ore 17.00–21.00) e del 7 novembre (ore 7.00–12.00), in via Mameli sarà vietata la sosta nel tratto di circa 20 metri lato monte, di fronte all’attività “Sommariva”.

Dalle ore 24.00 del 7 novembre alle 14.00 del giorno seguente, Piazza Corridoni sarà chiusa al traffico e alla sosta.

Infine, il 9 novembre dalle 12.00 alle 20.00, sarà vietata la sosta sul lato ponente di via Trento.

Il Comune ricorda che la rimozione forzata dei veicoli parcheggiati in aree vietate comporterà l’addebito delle spese di trasporto e custodia, oltre alla sanzione prevista dal Codice della Strada. Restano esclusi dai divieti i mezzi di soccorso, quelli autorizzati, quelli impiegati per l’evento e, limitatamente al transito, i residenti con accesso a proprietà private o strutture ricettive.

L’amministrazione ha inoltre emanato un’ordinanza dirigenziale che dispone la sospensione della sosta a pagamento nelle zone blu e dello spazzamento meccanizzato, con la conseguente non applicazione dei divieti legati alla pulizia delle strade. Le variazioni riguardano unicamente le aree interessate dal percorso della manifestazione. È inoltre prevista la chiusura temporanea di Piazza del Popolo al momento del passaggio dei concorrenti.