Celle, pulizia del rio S. Brigida e sistemazione del dosso sull'Aurelia: scatta il senso unico alternato

Scatta il senso unico alternato sull'Aurelia a Celle Ligure.

Questa mattina si è svolto l'incontro tra il sindaco Marco Beltrame e i responsabili di Anas e della ditta delle fibre per i lavori di svuotamento del rio Santa Brigida dai detriti e dalla pulizia del letto dello stesso nella parte sottostante la strada statale, con la sistemazione del dosso che si è creato e l'eliminazione dei cavi provvisori delle fibre.

Il crono programma dei lavori prevede il 10-11-12 novembre il senso unico alternato diurno per lo scavo delle fibre e dal 13 novembre al 4 dicembre il senso unico alternato diurno escluso festivi e prefestivi per lo spurgo e la pulizia del letto del rio S. Brigida e ripristino del dosso.

Dal 4 dicembre per massimo 2-3 giorni verrà effettuato il ripristino del piano viabiale definitivo con un senso unico alternato diurno.

"Speriamo che i disagi siano i minori possibili, ma i lavori devono essere eseguiti e purtroppo non possono comportare zero disagio al traffico - dice Beltrame - Il contatto con Anas è costante e collaborativo, in caso di qualsiasi variazione o imprevisto, sperando non ve ne siano, avviseremo per tempo".