Il Gruppo Ormeggiatori Savona si trasferisce: la nuova sede al BIC Palazzina Ex-Omsav

Il Gruppo Ormeggiatori Savona lascia la storica sede di Arenile Santa Lucia per la nuova e moderna sede, nell’edificio del BIC Palazzina Ex-Omsav.
Martedì 11 novembre si terrà nei suddetti locali una inaugurazione riservata, alla presenza di Paolo Podestà, Presidente Nazionale ANGOPI (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori dei Porti Italiani), del Presidente della Cooperativa Ormeggiatori di Savona-Vado e Imperia, Marco Balestrino, di Autorità, Rappresentanti Istituzionali, dei Servizi Tecnico Nautici e del cluster Marittimo-Portuale.
Un momento importante che segna un punto di snodo tra il passato e il futuro del Gruppo.
Nato nel 1967 dalla fusione degli ormeggiatori di Savona con gli ormeggiatori della vicina Vado Ligure, il Gruppo, oggi Cooperativa, ha alle spalle una lunga storia, una importante formazione e competenza tecnico-nautica fondamentale per garantire la sicurezza di persone, navi, merci e infrastrutture nei porti di Savona-Vado e Imperia.
Svolge un servizio codificato nel nostro ordinamento come servizio di interesse generale, atto a garantire la sicurezza della navigazione in ambito portuale e dell’approdo.
Tale servizio si sostanzia nell’ormeggio, nel disormeggio, nella movimentazione e assistenza in banchina e rada, nonché nel monitoraggio delle navi ormeggiate. È prestato alle medesime condizioni a chiunque lo richieda per 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno.
Coerentemente alla disciplina unionale in materia di servizi portuali, la Società Cooperativa di ormeggio si configura come un vero e proprio operatore interno alla Pubblica Amministrazione, assoggettato al potere di vigilanza e controllo dell’Autorità Marittima, svolgendo la sua attività in sinergia con gli altri Servizi Tecnico Nautici di pilotaggio e rimorchio.
Al fine di garantire prestazioni rispondenti agli standard fissati dall’Autorità Marittima, particolare attenzione è riservata all’aggiornamento professionale, attraverso un programma di formazione continua, e oggi reso obbligatorio da una specifica disposizione contenuta nel Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione.
Specifico interesse è anche rivolto all’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di potere costantemente migliorare l’efficienza del servizio a vantaggio dell’intera comunità portuale.
In termini numerici, gli ormeggiatori che operano come soci lavoratori nella Società Cooperativa sono 20, sono dotati di 9 mezzi nautici e di 5 terrestri e nel 2024 hanno realizzato 4.341 servizi a favore di ogni tipologia di nave che ha toccato i porti di Savona, Vado e Imperia.
“Operiamo sotto il coordinamento dell’Autorità Marittima e in un rapporto di grande collaborazione con i Servizi Tecnico Nautici, al servizio della sicurezza e dell’efficienza portuale - dichiara Marco Balestrino, Presidente del Gruppo Ormeggiatori Savona - orgogliosi di poter contribuire, all’interno di una grande squadra, allo sviluppo dei nostri porti, motori dell’economia ligure e nazionale”.