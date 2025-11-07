Il Gruppo Ormeggiatori Savona si trasferisce: la nuova sede al BIC Palazzina Ex-Omsav

Martedì 11 novembre si terrà nei suddetti locali una inaugurazione riservata, alla presenza di Paolo Podestà , Presidente Nazionale ANGOPI (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori dei Porti Italiani), del Presidente della Cooperativa Ormeggiatori di Savona-Vado e Imperia , Marco Balestrino , di Autorità, Rappresentanti Istituzionali, dei Servizi Tecnico Nautici e del cluster Marittimo-Portuale.

Nato nel 1967 dalla fusione degli ormeggiatori di Savona con gli ormeggiatori della vicina Vado Ligure, il Gruppo, oggi Cooperativa, ha alle spalle una lunga storia, una importante formazione e competenza tecnico-nautica fondamentale per garantire la sicurezza di persone, navi, merci e infrastrutture nei porti di Savona-Vado e Imperia.

Svolge un servizio codificato nel nostro ordinamento come servizio di interesse generale, atto a garantire la sicurezza della navigazione in ambito portuale e dell’approdo.

Tale servizio si sostanzia nell’ormeggio, nel disormeggio, nella movimentazione e assistenza in banchina e rada, nonché nel monitoraggio delle navi ormeggiate. È prestato alle medesime condizioni a chiunque lo richieda per 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno.

Coerentemente alla disciplina unionale in materia di servizi portuali, la Società Cooperativa di ormeggio si configura come un vero e proprio operatore interno alla Pubblica Amministrazione, assoggettato al potere di vigilanza e controllo dell’Autorità Marittima, svolgendo la sua attività in sinergia con gli altri Servizi Tecnico Nautici di pilotaggio e rimorchio.

Al fine di garantire prestazioni rispondenti agli standard fissati dall’Autorità Marittima, particolare attenzione è riservata all’aggiornamento professionale, attraverso un programma di formazione continua, e oggi reso obbligatorio da una specifica disposizione contenuta nel Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione.

Specifico interesse è anche rivolto all’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di potere costantemente migliorare l’efficienza del servizio a vantaggio dell’intera comunità portuale.

In termini numerici, gli ormeggiatori che operano come soci lavoratori nella Società Cooperativa sono 20, sono dotati di 9 mezzi nautici e di 5 terrestri e nel 2024 hanno realizzato 4.341 servizi a favore di ogni tipologia di nave che ha toccato i porti di Savona, Vado e Imperia.

“Operiamo sotto il coordinamento dell’Autorità Marittima e in un rapporto di grande collaborazione con i Servizi Tecnico Nautici, al servizio della sicurezza e dell’efficienza portuale - dichiara Marco Balestrino, Presidente del Gruppo Ormeggiatori Savona - orgogliosi di poter contribuire, all’interno di una grande squadra, allo sviluppo dei nostri porti, motori dell’economia ligure e nazionale”.