Il mondo della scuola piange Mariella Treglia: aveva insegnato Educazione Motoria al G. Bruno

Verranno celebrati sabato 8 novembre i funerali dell’ex insegnante di Educazione Motoria Mariella Treglia. L’ultimo saluto si terrà ad Albenga, nella cattedrale di San Michele Arcangelo alle 9.30.

L’ex docente, che si è spenta all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure all’età di 83 anni, ha insegnato per oltre 30 anni al Liceo Giordano Bruno di Albenga, insieme al marito Antonio Olivieri, professore di Italiano e Latino.

Lascia il marito Antonio, il figlio Luca, la nuora Manuela e gli adorati nipoti Alessandro e Giulia.