La Baia della Ceramica sbarca in Europa grazie alle sue maioliche e partecipa al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale

Un weekend all’insegna della grande ceramica europea, quello vissuto ad Aveiro, in Portogallo, quello dal 17 al 19 ottobre in occasione dell’evento organizzato dalla municipalità portoghese nota per l’organizzazione della Biennale Internazionale che promuove la ceramica artistica contemporanea.

A portare in Portogallo l'arte savonese è stato il sindaco Gianluca Nasuti, partecipando all’assemblea annuale del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Città della Ceramica” (AEuCC - Agrupacion Europea Ciudades de la Ceramica) in rappresentanza del Comune di Albissola Marina e della Baia della Ceramica, marchio turistico-culturale che unisce le città di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure nel segno della storica e radicata tradizione nella produzione di maioliche.

L’AEuCC riunisce le associazioni nazionali di Spagna, Francia, Romania, Portogallo, Germania, Repubblica Ceca e Italia, rappresentando oltre 150 città europee impegnate nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione della ceramica artistica e artigianale.

L’adunanza, oltre alla trattazione di temi di carattere generale (con tanto di presentazioni multimediali richieste a tutte le città coinvolte), è stata l’occasione ideale per rinnovare le cariche dell’Associazione Europea delle Città della Ceramica: ad essere eletto presidente è stato Michele Toniaccini, primo cittadino di Deruta (Comune umbro noto per la sua tradizione ceramica).

Inoltre, sempre ad Aveiro, il giorno successivo alla celebrazione dell’assemblea annuale dell’AEuCC si è svolta l’inaugurazione della Biennale Internazionale della Ceramica Artistica, una delle rassegne più importanti dedicate alle maioliche europee insieme al premio Faenza.

“È stato un onore rappresentare Albissola e la Baia della Ceramica in questo importante appuntamento in Portogallo. L’incontro è stato positivo e costruttivo. Inoltre l’assemblea è stata l’occasione perfetta per un proficuo scambio di idee e di buone pratiche”, commenta Nasuti. “Devo dire - aggiunge il primo cittadino - che si sta creando un grande fermento intorno alla ceramica in tutta Europa”.

“Grazie all’amministrazione comunale e alla municipalità di Aveiro che organizza uno stupendo concorso biennale di ceramica e che ha approfittato dell’occasione per ospitare l’assemblea delle Città Europee della Ceramica”, conclude Nasuti.