Savona, la gestione della pista di pattinaggio delle Trincee affidata alla SMS Generale per quattro anni

La pista di pattinaggio delle Trincee, conosciuta anche come Palasperanza, continuerà a essere gestita dalla Asd SMS Generale di Savona. Lo ha deciso il Comune con una determina dirigenziale del 5 novembre 2025, che affida ufficialmente la gestione dell’impianto sportivo per i prossimi quattro anni, a partire dall’11 novembre 2025, per un importo complessivo di 50.020 euro Iva inclusa.

L’affidamento, approvato dal Settore Attività sociali ed educative – Servizio impianti e attività sportive, arriva al termine di una procedura di manifestazione d’interesse avviata lo scorso 7 ottobre. Alla scadenza del bando, è pervenuta una sola candidatura, proprio quella della SMS Generale, che è stata quindi invitata alla trattativa.

La scelta dell’amministrazione è motivata dall’impossibilità di gestire l’impianto in economia diretta, a causa della carenza di risorse e competenze interne.

La durata della concessione è di anni quattro, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni quattro e sono a carico della Sms le spese di manutenzione ordinaria.