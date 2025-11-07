Vado, il parco di Segno si rifà il look: arrivano nuove attrezzature e pavimentazioni

Prosegue il percorso di valorizzazione degli spazi pubblici del territorio comunale di Vado Ligure con un nuovo e importante intervento: la riqualificazione completa del Parco di Segno, luogo di incontro e socialità per le famiglie e i più piccoli, nel cuore di una delle frazioni più popolate del Comune.

Il progetto, avviato tre anni fa, rappresenta un tassello fondamentale del più ampio programma di rigenerazione urbana promosso dall’amministrazione, volto a migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici, con particolare attenzione alla sicurezza e all’inclusione. L’intervento prevede un investimento complessivo di oltre 500 mila euro.

Entro la fine del 2025 saranno avviate le procedure di affidamento dei lavori, con realizzazione prevista nel corso del 2026. “Con questo intervento - dichiara il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi - vogliamo restituire ai cittadini uno spazio moderno, accogliente e inclusivo, in grado di rispondere alle esigenze di tutte le generazioni e di rafforzare il senso di comunità che da sempre caratterizza la frazione".

Il nuovo Parco di Segno sarà completamente riorganizzato per rispondere alle esigenze dei bambini e delle famiglie, valorizzando al tempo stesso la morfologia naturale del luogo e la sua identità paesaggistica. L’area giochi sarà dotata di pavimentazioni antitrauma conformi alle norme europee, nuove attrezzature inclusive, spazi ombreggiati e aree di sosta pensate per favorire l’incontro e la sorveglianza in sicurezza.

Particolare attenzione è stata posta all’accessibilità: grazie alla conformazione su tre livelli collegati tra loro, il parco sarà pienamente fruibile anche da persone con disabilità o difficoltà motorie.

L’intervento, coerente con la storia e la vocazione sociale della frazione di Segno, si inserisce nel contesto delle riqualificazioni già avviate, tra cui Sant’Ermete, Valle di Vado e Vado Centro, dove è prevista a breve la sostituzione totale di un gioco danneggiato. Sono inoltre in fase di progettazione i parchi dei Griffi, San Genesio e Bossarino, a conferma della volontà dell’amministrazione di investire in spazi pubblici sicuri, accessibili e a misura di comunità.