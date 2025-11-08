Provincia di Savona, si apre la corsa per la presidenza del dopo Olivieri tra rumors e strategie

Per Palazzo Nervi, l’obiettivo di Forza Italia e di una parte del centrodestra sarebbe quello di trovare un candidato “bipartisan”, capace di mettere d’accordo entrambe le coalizioni e di riproporre una lista unitaria.

Ma non sarà facile ricomporre la frattura tra centrodestra e Partito Democratico che, dopo il sostegno a Olivieri, nel suoo secondo aveva portato alla consegna delle deleghe da parte dei consiglieri di “Uniti per la Provincia”.

Il vicepresidente Massimo Niero (Società Partecipate), Marisa Ghersi (Trasporto Pubblico Locale) e Maria Adele Taramasso (Edilizia Scolastica ed Energie Rinnovabili) avevano infatti riconsegnato le deleghe su temi ancora oggi caldi, in particolare quello dell’inceneritore (e il rigassificatore).

Le prossime elezioni provinciali si terranno nel 2027, previste per gennaio ma probabilmente posticipate all’estate, dopo il voto in alcuni Comuni chiave, tra cui Savona e Cairo Montenotte.

Secondo indiscrezioni, si punterebbe sul sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, civico vicino al centrosinistra ma da sempre abituato al dialogo con il centrodestra.

Altre ipotesi in campo, per il centrodestra, sono quelle del sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, ex assessore regionale e presidente dell’Unione Industriali, e del sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, vicino a Fratelli d’Italia e punto di riferimento della Val Bormida.

Sul fronte opposto, nel centrosinistra, si parla proprio di Massimo Niero, sindaco di Cisano sul Neva e già vicepresidente provinciale, ma anche di Rodolfo Mirri, sindaco di Carcare e consigliere provinciale molto attivo all’opposizione.