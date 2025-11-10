A Legino l'iniziativa di "In farmacia con i bambini" per la Caritas

Dal 13 al 20 novembre la Fondazione Francesca Rava promuove la tredicesima edizione dell'iniziativa "In farmacia con i bambini", in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia, per aiutare i minori in povertà sanitaria.

Presso la Farmacia di Legino sarà possibile acquistare e donare pasta, omogeneizzati, pannolini misure 4 e 5, salviette, creme per cambio pannolini, prodotti per l'igiene, massaggiagengive, biberon, bicchieri prima infanzia, spazzolini da denti prima infanzia, piatti con ventose prima infanzia.

Saranno presenti i volontari e le volontarie del centro d'ascolto della Parrocchia San Paolo Apostolo, a cui sarà donato il materiale raccolto. L'evento è in collaborazione con la Caritas di Savona-Noli e la Fondazione Diocesana Comunità Servizi.

"In oltre dieci anni di raccolta farmaci e prodotti baby care e attività di sensibilizzazione per i diritti dei bambini nelle farmacie abbiamo raggiunto un risultato straordinario: più 2 milioni di prodotti raccolti e consegnati a case famiglia, comunità per minori, centri di accoglienza in Italia, agli ospedali in Ucraina, all’Ospedale Saint Damien in Haiti e a presidi medici a Gaza", dichiara la fondazione.