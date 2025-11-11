Cosseria, apre il micro nido comunale: un nuovo spazio di gioco, crescita e accoglienza per i più piccoli

Lunedì 17 novembre apre il micro nido comunale di Cosseria, offrendo un ambiente accogliente e stimolante per i bambini dai 1 ai 3 anni. Per presentare il nuovo servizio, nella giornata di ieri, presso il Comune, si è tenuta la presentazione ufficiale, con la partecipazione della Cooperativa che gestirà il nido e delle educatrici che seguiranno i bambini, che hanno illustrato le attività e i percorsi educativi previsti.

Il micro nido, realizzato all’interno del plesso della scuola materna, è uno spazio sicuro e familiare con 14 posti a disposizione, dove gioco, apprendimento e socializzazione diventano parte della quotidianità. I bambini potranno crescere in un ambiente attento alle loro esigenze, seguiti da personale qualificato, con giochi, momenti di coccole e un percorso educativo pensato per favorire il loro sviluppo.

Il servizio, pur essendo comunale, è gestito da una cooperativa specializzata già attiva in Liguria nella gestione di altri nidi d’infanzia. Ci sono ancora posti liberi e le iscrizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento, anche da chi non è residente a Cosseria. Grazie ai contributi INPS e della Regione Liguria, la retta mensile può essere completamente coperta.

Il micro nido offre anche un servizio mensa con pasti studiati appositamente per i piccoli, bilanciati e sani, al costo di 4 euro al giorno, non incluso nella tariffa mensile. Sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, con tariffe mensili di 430 euro per chi risiede a Cosseria e 620 euro per chi viene da fuori, senza riduzioni per frequenze parziali o orari ridotti

Per informazioni su iscrizioni, documenti necessari e dettagli organizzativi, è possibile contattare l’ufficio comunale via email a urp@comunecosseria.it o telefonicamente al numero 019 519608. A Cosseria arriva così un nido che è casa, famiglia, gioco e futuro, una nuova opportunità educativa per i più piccoli.