A Laigueglia la presentazione del libro "L'Impero Russo" di Adriano Balestra

Venerdì 14 novembre, alle 18, presso la biblioteca civica Pagliano di Laigueglia, sarà presentato il libro “L’impero Russo. Dal principato di Mosca alla dissoluzione dell’impero” di Adriano Balestra, evento culturale organizzato nell’ambito della rassegna letteraria settimanale tenuta dall’Associazione Vecchia Laigueglia in collaborazione con il Comune di Laigueglia. Dialogherà con l’autore Giacinto Buscaglia.

Il testo si apre spiegando l’origine della Russia, inoltrandosi nei secoli che hanno visto il susseguirsi di uno zar dopo l’altro, con le loro imprese e i loro fallimenti, fino ad arrivare alla figura di Nicola II, passando per l’avvento del partito comunista, la presa del potere e la sua caduta, per giungere agli avvenimenti contemporanei e alla guerra in Ucraina. Adriano Balestra è un autore ligure di saggi storici e filosofici.

"Per comprendere bene gli accadimenti del mondo di oggi occorre sempre volgere lo sguardo alla storia – così commenta l’incontro Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza del Comune di Laigueglia e delegato alla cultura e al calendario delle manifestazioni – nell’ambito della rassegna di presentazioni di libri del venerdì, che si svolge ogni settimana nella nostra splendida biblioteca sul mare, ci confronteremo con la genesi e lo sviluppo della superpotenza russa, dalla formazione dello Stato all’avvento del regime totalitario, alla sua dissoluzione e successiva democratizzazione, per arrivare fino ai giorni d’oggi. Cercheremo di capire un po’ di più sulla situazione geopolitica attuale, sull’espansionismo russo e sulle sue possibili linee di sviluppo, con un occhio rivolto al passato e uno rivolto al futuro, ricordando sempre che la storia è la politica del passato e la politica è la storia del presente".