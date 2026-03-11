Donatella Alfonso presenta il suo romanzo "Quando gli alberi parlano" alla rassegna "Alassio di Venerdì"

La rassegna “Alassio di Venerdì”, promossa dal Comune di Alassio presso la biblioteca civica “R. Deaglio”, porta questa settimana - il 13 marzo alle ore 17 – il pubblico a scoprire l'intenso romanzo di Donatella Alfonso dal titolo Quando gli alberi parlano, edito da Castelvecchi. Modera l'incontro il giornalista Daniele La Corte. Ingresso libero.

Il romanzo conduce i lettori in un piccolo paese dell'entroterra ligure di confine, nel periodo più cupo della Seconda Guerra Mondiale. Qui Antonia, tra le ombre della vergogna e il peso di una storia che sembra già scritta, impara presto che il silenzio può essere una condanna. Nella bottega di famiglia, tra ristrettezze, pochi sorrisi e voci che sussurrano, scorre la vita di un borgo sospeso tra la paura e la speranza, tra il rischio della collaborazione e l'impeto della Resistenza. Giovane donna dallo sguardo enigmatico, Antonia è testimone e protagonista di un intreccio di sentimenti e scelte difficili: la fiducia incerta nei partigiani, il fascino ambiguo di un ufficiale tedesco che sembra voler tradire il proprio ruolo. In un tempo in cui le alleanze si confondono e la guerra stravolge ogni certezza, deve capire di chi fidarsi e quale futuro desiderare per sé. Donatella Alfonso costruisce un romanzo intenso, fatto di silenzi eloquenti e dialoghi sospesi, in cui la storia collettiva si intreccia con quella privata, e ogni scelta diventa un nodo capace di cambiare il destino. Una storia di passione e resistenza, di sogni e di cicatrici, che lascia il segno.

Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice, ha scritto di storia e storie del Novecento. Tra i suoi libri: Un’imprevedibile situazione. Arte, vino, ribellione: nasce il Situazionismo (Il Nuovo Melangolo, 2017), Destinazione Ravensbrück. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne (con Laura Amoretti e Raffaella Ranise, All Around, 2020) e, per Castelvecchi, Uccidete Guido Rossa. Vita e morte dell’uomo che si oppose alle BR e cambiò il futuro dell’Italia (con Massimo Razzi, 2019) e Fischia il vento. Felice Cascione e il canto dei ribelli (nuova edizione 2023). Quando gli alberi parlano è il suo primo romanzo.