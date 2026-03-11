Anteprima Vinitaly con Vite in Riviera: il 22 e il 23 marzo ad Albenga

Con venti giorni di anticipo rispetto a Vinitaly*, per il terzo anno di fila Albenga torna ad ospitare “Le Prime di Vite in Riviera”, evento incentrato sulla presentazione in anteprima e sulla degustazione delle nuove annate dei vini Doc e Igt delle aziende (aventi sede nelle province di Savona e Imperia) dell’omonima rete.

L’appuntamento è per domenica 22 e lunedì 23 marzo, all’interno della ex Chiesa di San Lorenzo, sita in piazza Rossi, caratteristica location del centro storico della cittadina ingauna.

Questi gli orari di accesso ai banchi di degustazione: domenica 22 dalle ore 11 alle 19.30, lunedì 23 dalle ore 10 alle 18.30.

Come nelle precedenti edizioni, il biglietto d’ingresso (che comprende libera degustazione, calice, tasca portacalice, piattino di stuzzichini a km0 e assaggi di altri prodotti tipici, visita al Museo Sommariva) ha il costo il 20 euro, con riduzione a 15 euro per i sommelier e ingresso gratuito per gli operatori Horeca, previa registrazione sul sito www.viteinriviera.it.

Il programma sarà arricchito da una Masterclass, ad invito e su prenotazione, dal titolo “Dalla costa all'entroterra: con Vite in Riviera alla scoperta delle nuove annate Doc e Igt” (domenica 22, ore 10, Palazzo Vecchio, Torre Civica, 1° piano, piazza San Michele, nei pressi dell'Ufficio Iat), a cura da Jacopo Fanciulli, brand ambassador di Vite in Riviera, e da una visita guidata gratuita al centro storico (domenica 22, ore 16, ritrovo presso Ufficio Iat, info e prenotazioni al 335.5366406 e turismo@comune.albenga.sv.it). In programma anche altre iniziative che prevedono il coinvolgimento dei locali, delle attività commerciali e delle strutture ricettive albenganesi.

L’evento è realizzato con il supporto del Comune di Albenga, con il patrociniodi Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Associazione Nazionale Città del Vino ed Enoteca Regionale della Liguria, il sostegno di Banca d’Alba e con la collaborazione di Fisar e del locale 86 "ò tanta sei".



Vite in Riviera sarà presente anche quest'anno a Vinitaly (Verona Fiere), dal 12 al 15 aprile, con un'ampia area espositiva (padiglione 10, stand A3), proponendo tre le Masterclass sui vini del Ponente Ligure.



Le 23 aziende di Vite in Riviera:

aMaccia (Ranzo, Im); Anfossi (Albenga, Sv); Biovio (Albenga, Sv); Bruna (Ranzo, Im); Cantine Calleri (Albenga, Sv); Cascina Feipu dei Massaretti (Albenga, Sv); Cascina Nirasca (Pieve di Teco, Im); Dell’Erba (Albenga, Sv); Distilleria Salsano (Albenga, Sv); Enrico Dario (Albenga, Sv); Fontanacota (Pornassio, Im); Foresti Marco (Camporosso, Im); Il Baggio Pellegrino (Cosio d’Arroscia, Im); Innocenzo Turco (Quiliano, Sv); La Rocca di Perti Mare (Finale Ligure, Sv),

La Vecchia Cantina (Albenga, Sv); Ramoino (Chiusavecchia, Im); RoccaVinealis (Roccavignale, Sv); Sommariva (Albenga, Sv), Tenuta Maffone (Pieve di Teco, Im); Torre Pernice (Albenga, Sv); Viticoltori Ingauni (Ortovero, Sv); Viarzo (Quiliano, Sv)