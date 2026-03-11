Albissola, alla Fornace Alba Docilia la "riscoperta di un ceramista" con la mostra su Nicola Ciavardoni

Sarà inaugurata giovedì 12 marzo, alle ore 17, negli spazi della Fornace Alba Docilia di Albissola Marina, la mostra “Nicola Ciavardoni – Riscoperta di un ceramista”, retrospettiva dedicata all’artista e ceramista abruzzese a dieci anni dalla sua scomparsa.

L’esposizione, nata da un’idea di Silvano Godani e curata da Enrica Noceto, propone un percorso di riscoperta della figura di Nicola Ciavardoni (1923-2016), artista nato a Castelli, uno dei centri storici della ceramica italiana. Proprio qui Ciavardoni si formò, diplomandosi alla prestigiosa Scuola d’Arte locale prima di trasferirsi, nel 1946, ad Albisola.

Nella città ligure iniziò la sua attività lavorando in alcune delle realtà storiche della produzione ceramica locale, tra cui le manifatture M.G.A. Mazzotti Giuseppe e Figli e le Ceramiche Italia di Ugo Michielotto. Nel 1951 avviò poi una propria attività in corso Ferrari 128 ad Albisola Capo, laboratorio che rimase attivo fino al 1988.

Negli anni successivi continuò a mantenere un forte legame con il territorio e con la tradizione ceramica locale. Nel 1995, su richiesta dell’Associazione A Campanassa, realizzò anche il tradizionale Vaso del Confuoco.

La mostra allestita alla Fornace Alba Docilia propone opere provenienti dalla Collezione Revello di Savona/Fornaci e dalla famiglia Ciavardoni. L’esposizione intende restituire la memoria di un ceramista che, con il proprio lavoro, ha contribuito alla ricca e poliedrica storia della ceramica di Albisola.