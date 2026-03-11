Albenga, educazione digitale e smartphone: incontro pubblico con Gabriele Lugaro per genitori e insegnanti

L’Istituto Comprensivo Albenga II organizza un incontro pubblico dedicato al tema dell’educazione digitale e dell’uso consapevole degli smartphone tra i più giovani. L’appuntamento si terrà mercoledì 25 marzo, dalle ore 17.00 alle 18.30, presso l’Auditorium San Carlo, in via Roma 70, nel centro storico di Albenga.

Ospite dell’iniziativa sarà Gabriele Lugaro, pedagogista, insegnante e presidente del CED – Centro Educazione Digitale, che dialogherà con genitori e insegnanti sul rapporto tra bambini, preadolescenti e dispositivi digitali.

Durante l’incontro verranno presentati anche i risultati dell’indagine condotta nel corso dello scorso anno scolastico sull’uso dello smartphone nella fascia 0-11 anni, con l’obiettivo di offrire strumenti di lettura e spunti concreti per affrontare un tema sempre più centrale nella crescita dei più giovani.

L’appuntamento si inserisce all’interno del progetto “Un bit alla volta 2526”, percorso educativo promosso dalla scuola per accompagnare studenti, famiglie e docenti nello sviluppo di competenze digitali consapevoli. In un contesto in cui l’accesso alle tecnologie avviene sempre più precocemente, il progetto intende favorire una riflessione condivisa sull’equilibrio tra opportunità e rischi del mondo digitale, promuovendo un uso degli strumenti tecnologici che sia realmente educativo.

Il confronto con esperti come Lugaro rappresenta un momento importante per interrogarsi sul ruolo degli adulti nell’educazione digitale: non solo controllo o limitazione dell’uso dei dispositivi, ma costruzione di una vera alleanza educativa tra scuola e famiglia, capace di accompagnare bambini e ragazzi nella scoperta di internet, dei social e delle tecnologie con spirito critico e responsabilità.

L’incontro è rivolto in modo particolare a genitori e insegnanti, ma rappresenta anche un’occasione di approfondimento per tutta la comunità educante interessata ai cambiamenti che la rivoluzione digitale sta portando nella vita quotidiana dei più giovani.