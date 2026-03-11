Savona, diritti delle vittime di violenza e ruolo degli avvocati: incontro del Soroptimist in Comune

Un momento di riflessione sui diritti delle vittime di violenza e sul ruolo dell’assistenza legale. È questo il cuore dell’incontro pubblico “DivulgAZIONE: Una stanza tutta per sé. I diritti delle vittime e il ruolo del difensore”, in programma giovedì 13 marzo alle 17 nella Sala Rossa del Comune di Savona.

L’iniziativa è promossa dal Soroptimist International Club savonese, presieduto da gennaio da Stefania Fatta, titolare di atelier, e si inserisce nel calendario di eventi patrocinati e coordinati dal Comune per la Giornata Internazionale della Donna.

Il club savonese è da tempo impegnato nel progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, che prevede la realizzazione di spazi protetti dedicati all’ascolto delle vittime fragili. A Savona ne sono stati allestiti tre: presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Questura e la Caserma della Polizia Locale. Luoghi pensati per offrire accoglienza e riservatezza a chi denuncia situazioni di violenza o abuso.

L’incontro del 13 marzo vuole approfondire proprio il tema dei diritti riconosciuti negli ultimi anni alle persone offese da reati di violenza di genere, mettendo in luce anche l’importanza del supporto legale. La presenza di un avvocato, infatti, può risultare determinante per permettere alle vittime di conoscere e far valere pienamente le tutele previste dalla legge.

A intervenire come relatrici saranno le avvocate Chiara d’Angelo e Nicoletta Luzzi, mentre i saluti istituzionali dell’Ordine degli Avvocati saranno portati dalla presidente Vittoria Fiori. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza.