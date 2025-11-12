Chagall in bianco e nero: la mostra "Le anime morte" arriva ad Albissola

Dal 15 novembre, gli appassionati d’arte avranno l’opportunità di scoprire una produzione poco conosciuta di Marc Chagall: la mostra Chagall, "Le anime morte", che presenta una serie di incisioni realizzate dall’artista nel 1923 per illustrare il celebre poema omonimo di Nikolaj Gogol.

Le undici opere in esposizione, commissionate dal collezionista francese Ambroise Vollard, offrono uno sguardo originale sulla Russia amata da Chagall. Invece di seguire la proposta iniziale del collezionista, l’artista scelse di illustrare il testo di Gogol, trasformando il mondo letterario in immagini dal tratto fantastico e stilizzato. I personaggi emergono con tratti somatici stilizzati e apparenze indefinite, in un linguaggio visivo che privilegia il bianco e il nero rispetto ai colori vivaci cui Chagall è generalmente associato.

L’esposizione sarà aperta dal mercoledì al sabato, dalle 16.30 alle 19.00, offrendo al pubblico l’occasione di esplorare questa interpretazione unica e intima del capolavoro di Gogol, filtrata attraverso la fantasia e la sensibilità dell’artista bielorusso.

L’inaugurazione della mostra è prevista per sabato 15 novembre alle 17.30 presso la Kélyfos Contemporary Art & Design di Albissola Marina. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire un lato inedito di Chagall, dove la poesia della letteratura russa incontra la maestria grafica di uno dei più grandi artisti del Novecento.