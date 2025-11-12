Villanova d’Albenga ricorda i suoi sacerdoti "per la gente"

Il Comune di Villanova d’Albenga ricorda tre sacerdoti che hanno segnato profondamente la vita spirituale e civile del territorio: don Antonio Isoleri “il professore”, don Pietro Enrico e don Giacomo Bonavia. L’incontro, dal titolo “I nostri sacerdoti per la gente”, si terrà sabato 15 novembre alle ore 16 presso il Salone dei Fiori, Sala Corrado, in Piazza Isoleri.

Alla tavola rotonda interverranno Valeria Moirano, Giampaolo Usanna e Michele Todde, con la presentazione del professor Gianni Ballabio. La proiezione di immagini sarà curata da Giorgio Ammirati.

L’evento intende valorizzare tre figure sacerdotali che, pur vissute in tempi diversi, hanno incarnato un profondo spirito di servizio e di dedizione al prossimo, accompagnando le comunità loro affidate anche nei momenti più difficili della storia, come le due guerre mondiali.

Don Antonio Isoleri, ricordato affettuosamente come “il professore”, ha condotto una pastorale fortemente educativa, dedicandosi alla formazione e alla crescita culturale delle persone. Fondatore della scuola elementare di Bossoleto, promosse anche una visione moderna e innovativa dell’agricoltura, dimostrando lungimiranza e attenzione ai bisogni concreti della popolazione rurale.

Don Pietro Enrico e don Giacomo Bonavia furono legati da una profonda amicizia, maturata negli anni di formazione al Seminario di Albenga. Don Pietro, parroco a San Lorenzo di Stellanello, si distinse per la sua sensibilità umana e spirituale. Morì tragicamente a soli 33 anni, sacrificando la propria vita per salvare i suoi parrocchiani dai rastrellamenti nazifascisti: un gesto di autentico eroismo cristiano.

Don Giacomo Bonavia, parroco di Villanova dal 1940 al 1989, attraversò il difficile periodo della guerra civile, rimanendo sempre vicino alla sua gente. Devotissimo alla Madonna, lavorò instancabilmente per il bene della parrocchia e dell’intera diocesi, lasciando un’impronta indelebile nella memoria dei fedeli.