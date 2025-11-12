Cambio al vertice del Pd di Finale Ligure: Chiara Sfriso è la nuova segretaria cittadina

Svolta ai vertici del Partito Democratico di Finale Ligure. Ieri sera, un’assemblea affollata e partecipata nella sede del circolo "Attilio Bruno Folco" ha formalizzato il cambio di guardia nella segreteria cittadina dem.

L’assise, alla presenza del segretario provinciale Emanuele Parrinello, ha ratificato le dimissioni di Carlo Decia e ha proceduto all’elezione della nuova segretaria, Chiara Sfriso, accolta per acclamazione.

L'ormai ex segretario Decia ha motivato il suo passo indietro come una scelta meditata e programmata, sottolineando i risultati ottenuti dalla sezione sotto la sua guida: "Quando sono stato eletto avevo annunciato che sarebbe stato, il mio, un incarico di breve durata. In questi mesi abbiamo lavorato molto e siamo il primo partito della nostra città, ora è giunto il momento di cambiare e ringiovanire".

La neo eletta segretaria Sfriso presenterà formalmente la sua squadra e il relativo programma politico nel corso della prossima riunione del circolo.