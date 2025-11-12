Expo Osaka 2025, la Liguria alla manifestazione internazionale nel segno della Blue Economy e dell'artigianato

“In occasione di Expo Osaka 2025 abbiamo mostrato la nostra visione per la Liguria nei prossimi vent’anni, a cominciare dallo sviluppo della Blue Economy”.

Intervenendo insieme ad altri rappresentanti istituzionali e governatori delle regioni italiane alla conferenza “L’Italia che attrae. Il MIMIT a Expo Osaka 2025”, svoltasi oggi presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha esordito così il presidente Marco Bucci, presentando la partecipazione della nostra regione alla manifestazione internazionale.

Alla presenza del ministro Adolfo Urso, del commissario generale per l’Italia a Expo Osaka 2025 Mario Vattani e del ministro Hayashi Yujiro, vice capo missione dell’Ambasciata del Giappone in Italia, il Governatore ha spiegato: “Abbiamo portato l’eccellenza della nostra nautica e dell’innovazione sostenibile, dimostrando – attraverso realtà d’eccellenza come il Polo nazionale della subacquea – il ruolo della Liguria come capitale del mare. I porti sono motore dell’economia e crocevia di scambi internazionali e culturali, luoghi che uniscono popoli e idee. Ne è esempio il Museo Chiossone di Genova, simbolo del legame tra Liguria e Giappone, che ha suscitato grande interesse a Osaka e sarà presto visitato dall’ambasciatore giapponese. È stato un momento importante per ribadire che la Liguria non è solo un luogo di bellezza, ma anche una regione pronta ad accogliere nuovi investimenti e sfide globali”.

“La Liguria si conferma meta di turismo di qualità da tutto il mondo, grazie a un’offerta diversificata. Un capitolo di grande successo – prosegue Bucci – è stato inoltre quello dedicato all’artigianato ligure: le dimostrazioni dal vivo di liuteria, oreficeria, restauro e moda, curate da Confartigianato e CNA Liguria, hanno affascinato il pubblico giapponese, rafforzando il legame culturale e aprendo nuove opportunità di collaborazione internazionale. Desidero pertanto ringraziare il ministro Urso e il commissario generale Vattani per il lavoro svolto e per aver reso possibile questa splendida partecipazione, che ha visto l’Italia protagonista e la Liguria tra i simboli più rappresentativi del nostro Paese”.