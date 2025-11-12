 / Politica

Politica | 12 novembre 2025, 10:45

Strage Nassiriya, Lega: "I liguri non dimenticano i 19 italiani assassinati dai terroristi islamici"

"Il 12 novembre 2003 è un giorno che rimarrà scolpito nella memoria"

Strage Nassiriya, Lega: &quot;I liguri non dimenticano i 19 italiani assassinati dai terroristi islamici&quot;

"Non dimenticheremo mai il sacrificio dei 19 Carabinieri, Militari e Civili italiani assassinati dai terroristi islamici a Nassiriya".  Ad affermarlo sono i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi. 

"Oggi è doveroso ricordare le vittime della strage in Iraq (28 morti) e rendere onore agli operatori italiani che hanno svolto e svolgono missioni in ambito internazionale con coraggio e dedizione, mettendo a rischio la propria incolumità a difesa dei nostri valori e della sicurezza di tutti. Il 12 novembre 2003 è un giorno che rimarrà scolpito anche nella memoria dei liguri". 

"La Liguria non dimenticherà mai ciò che 22 anni fa è successo a Nassiriya, il più grave attentato terroristico subìto dall'Italia nelle missioni internazionali di pace nelle aree di crisi", concludono. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium